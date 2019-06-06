政院：中正紀念堂轉型，審慎研擬中

2019-06-06 14:57

〔記者李欣芳／台北報導〕文化部去年底向行政院提報中正紀念堂轉型2項建議方案，行政院先前已表明現有建物不會拆除，但有關中正紀念堂究竟如何轉型？行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，有關中正紀念堂轉型，目前正由政務委員林萬億審慎研擬當中。

對於中正紀念堂轉型方案，各界的建議不少，包括轉型為國會、博物館等，Kolas說，目前行政院都還在匯集各方意見討論中。

據悉，文化部在去年底提報中正紀念堂轉型2項建議方案，主要方案是朝展覽空間規畫，類似美國洛杉磯「寬容博物館」採概念式主題，而非鎖定特定事件、時期或族群。另外，為凸顯公共參與功能，在人權、歷史相關視覺展外，也擬保有中正堂原有一般展覽和小型表演等複合功能。不過，實際方案仍待行政院拍板。

文化部長鄭麗君今天受訪表示，有關中正紀念堂的轉型，文化部先前已說明，在去年底經過1年多的社會討論後，凝聚出2個可行的轉型方向，在去年底函報行政院，文化部在今年2月向政務委員林萬億初步報告，林政委也向跨機關了解各機關的評估意見，後續的評估會尊重行政院。

鄭麗君說，若行政院未來有具體可行方案，文化部後續會根據轉型方向，研提「中正紀念堂管理處組織法」的轉型法案，以民主程序來推動中正紀念堂的轉型。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法