王金平退初選 律師分析：他希望投桃報李可是誰知韓總...

2019-06-06 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕表態角逐總統的立法院前院長王金平今上午與5人小組會面後，宣布決定不參與國民黨內總統初選，並指與其參加奇奇怪怪的初選，不如全力勤走基層，但並未正面回應是否會脫黨選到底。對此，律師林智群在臉書撰文發表看法。

臉書粉專「林智群律師（klaw）」在文中表示，去年選舉王金平盡心盡力，「三山造勢、地方派系整合上都出了力氣」，並指「他希望投桃報李」，高雄市長選舉幫韓，「總統選舉，韓總可以挺他」，可是，誰知「韓總拿了桃子又想拿李子」，叫王「情何以堪？」

網友在底下寫道，「是呀，韓總挺他，王金平穩上的」，「林智群律師（klaw）」回應不管王會上與否，「要了桃子又要李子，是會讓人覺得貪心的」；其他鄉民則留言，「拿板凳看戲」、「中肯」、「真心換絕情」、「不怕噎死？」

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