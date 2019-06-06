轟事業廢棄物工廠戴奧辛超標3倍 中市議員遞陳情書

2019-06-06 14:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市大里區某甲級事業廢棄物處理工廠，多次違反廢清法、空污法遭罰，市議員張滄沂今（6）日於議會質詢痛批，燃燒廢棄物致戴奧辛超標3倍，周遭住戶飽受死亡威脅，他和當地里長向市長盧秀燕遞交陳情書；盧表態加強稽查，污染必罰。

張滄沂在議會市政總質詢指出，這家合法登記的廢棄物處理公司，設置超過10年，主要處理醫療廢棄物，卻有多次空污違規紀錄。他當場陪同大元里長林瑞興、大里里長李錫全、東湖里長賴樹清、西湖里長賴加彬及夏田里長胡金鍊向盧市長遞交陳情書。

張滄沂又說，該焚化爐位處人口密集處，每次燃燒廢棄物時產生空污，戴奧辛超標3倍，當地有十多位民眾因此死亡，包括1位里長死於肺腺癌，民眾飽受死亡威脅，人心惶惶，希望媽媽市長拿出反空污的決心。

里長們離開議事堂後，林瑞興接受訪問時表示，該焚化爐燃燒動物屍體、醫療廢棄物，周遭的住戶受燃燒廢棄物的落塵影響，每天早上桌子才擦好，下午又滿佈灰塵，居民抱怨連連。

盧秀燕接下陳情書並強調，會深入了解進行處理，請環保局加強稽查，如有違法則依法辦理，絕不寬貸。環保局長吳志超說明，市府已將該公司列為重點稽查管制對象，包含應每年定期檢測1次廢氣排放管道中的戴奧辛濃度。

環保局表示，2017至2019年分別查獲該公司違反廢棄物清理法、空污法，2017年有2次、2018年1次違反空污法，都已分別裁處6萬至45萬元不等，2018年曾查獲戴奧辛超過排放標準，但未達空污法裁罰標準，要求限期改善，會再追蹤稽查。

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