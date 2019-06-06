勉勵警大畢業生 蔡總統：「對得起身上制服，就是英雄」

2019-06-06 12:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統上午出席中央警察大學（簡稱警大）畢業典禮，為畢業生代表們撥穗並頒發畢業贈書，她勉勵畢業生們勇於接受挑戰，成為守護國家的力量，「只要對得起身上穿的制服，就是英雄」。

第三度參加警大畢業典禮的蔡英文說，警察、消防、海巡人員都是讓民眾安居樂業的基礎，希望畢業生們能秉持為民眾挺身而出的精神，投入未來的工作崗位上，共同守護台灣社會。

蔡英文感謝畢業生的家長們，願意讓他們的子女投身有風險的警察等工作，她強調，家長們的孩子守護國家，身為總統，她也會盡到照顧他們的責任，包括今年起警察、消防、海巡人員就醫福利比照國軍、政府持續編列預算更新設備，積極推動專案社會住宅等。

其中專案社會住宅部分，蔡英文說，內政部已協調新北市、桃園市，針對新完工的社會住宅，將保留5%的戶數，讓警消優先承租。另外，中央還會持續與地方政府合作，由內政部負責盤點交通便利、生活機能良好的基地，新建更多警消的專案社會住宅。

蔡英文勉勵畢業生，畢業是一個嶄新階段的開始，即將進入實戰階段，未來將會面對許多困難，希望畢業生勇於接受挑戰，並牢記「不只是在電影中出現的才是英雄，大家只要對得起身上穿的制服，就是台灣人民的英雄」。

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