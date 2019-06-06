韓見5人小組喊「Yes，I do」 朱立倫：我覺得是好事

2019-06-06 12:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜與黨內5人小組見面，喊出「Yes，I do」參選總統越來越主動，有意參選總統的前新北市長朱立倫今日受訪表示，「我覺得是好事」，國民黨要能夠更強，韓市長既然積極表達，爭取大家支持這是好事，他自己和郭董、韓市長各有不同做法。

朱立倫指出，他主張修憲恢復閣揆同意權，走向內閣制方向，他當選總統上任後就會啟動修憲，會努力推動自己政見。韓市長有人氣、郭董有資源和選舉方式，大家一起共同努力，最後就是國民黨勝選。

對於韓國瑜參加完凱道造勢後，接下來還有花蓮等一連串選舉造勢活動，朱立倫表示，每一個人有不同想法，「韓粉有這樣的做法，我們就祝福他，希望他們能造勢成功」，不過，接下來會做民調，希望大家思考哪一位才是最強候選人。

國民黨公布初選名單後，參選人須簽切結書防互相攻擊，朱立倫也提及，簽切結書是一回事，希望能真正做到不口出惡言，不要有明槍暗箭，「這段期間有太多明槍暗箭，傷害我們自己的候選人，傷害候選人就是傷害黨，切結書只是形式，真正希望大家能做到。」

此外，對於台北市長柯文哲受訪批18%省下的錢，不如前瞻計畫不要浪費，朱立倫反批說，「這是兩回事」，前瞻浪費錢和民進黨執政不力是眾人皆知，對於年金改革要如何改，柯市長應該提出具體看法，不是講幾句俏皮話，而沒有具體內容。

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