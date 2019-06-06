會勘養雞場吃閉門羹 黃國昌：這就是周碧雲的待客之道？

2019-06-06 11:46

［記者陳彥廷／屏東報導］連日緊咬屏東枋寮鄉樂樂等5間養雞場的立委黃國昌，今天一早到達枋寮現勘，但曾發出邀請函邀請黃國昌參觀的縣議員周碧雲，卻從頭到尾沒有現身，黃國昌譏「這就是縣議員周碧雲的待客之道？」不過，周碧雲人沒到場，卻是馬上發出聲明稿，指黃國昌並未回覆其邀請，所以她未到場。

「現在是大門深鎖。」黃國昌說，他已聯繫農委會主委陳吉仲履行其承諾，要他聯繫屏東縣政府不要再逃避，不要再擺爛，人到底在哪裡？連已經排定事先通知的會勘都不來，屏東還是個「法治的地方嗎？」屏東縣政府難道要一個違法濫權、權勢沖天的縣議員來廢馳職務嗎？請問潘孟安縣長這樣對得起屏東鄉親、人民的託付嗎？

不過，等了15分鐘，樂樂養雞場依舊大門深鎖，縣政府也無人到場，黃國昌說，到目前為止，屏縣府未派員到場，開會通知早就發給他們了，且還有回報會出席的官員們，但到現在都沒看到屏縣府派人來。

接著，他指出，現在樂樂養雞場就是大門深鎖，當然只有有權責的公務員能要求入內，進行行政有關的調查及檢查，尊重養雞場的主人，但他要強調，縣議員周碧雲前幾天曾發公開函給他，歡迎他們進去裡面，豈料現在竟發現周碧雲的待客之道「如此特殊？」

他質疑，周碧雲振振有詞說一切合法，沒有違法的問題，表面上告訴媒體，歡迎大家來看，實際上卻是鐵門深鎖，難道是雞場裡面有什麼見不得人的事情，裡面到底幹了什麼違法的事情。

「屏東還是一個法治的地方嗎？」隨後黃國昌指出，既然屏東縣政府完全不派員前來，將率眾前往屏東縣議會陳情，並嗆聲潘孟安拿出道德勇氣摸著良心，難道屏東縣政府遇到強勢的議員就「軟趴趴」嗎？

不過，人沒到場的周碧雲也相當關注自己養雞場遭抗議的情形，其隨後就發出新聞稿，指稱她原本聲明要全程陪同黃國昌參觀，但第一未獲黃國昌辦公室回音、第二揪眾抗爭毫無理性不便參觀、第三認為黃國昌的事實認定及法律適用皆未核實釐清且一再惡意詆毀、第四也未接獲縣府發函現勘，因上述四點「無法奉陪」。

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