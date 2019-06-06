竹市議會總質詢 國民黨團抨擊市府多項重要工程流標、延宕

2019-06-06 11:36

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會國民黨團今天市政總質詢時，鎖定市府多項重要工程延宕及流標情況，包括市立棒球場重建、龍山國小群英樓、關埔國小二期工程和華德福學校等學校工程都流標多次，嚴重影響學生就學權益和市民的期待，而新竹公園和動物園工程延宕1年多，到現在仍是圍籬，顯然市府對工程的推動與執行出了狀況，工程一再延宕，更難保工程品質。

市議員吳青山說，棒球場兩年前的3月16日報廢後，已過了2年多，但工程一點動靜也沒有，報廢之初，市府要求原一樓租戶如民富里集會所、捐血中心等單位，在沒有輔導及配套狀況下，限期1個月內搬走，如今這個工程流標多次，第七次終於發包，但能不能蓋得成還是問題，質疑市府對工程延宕情況毫無處理能力。

市議員黃美慧也說，棒球場重建工程雖已標出去，但市府只召開營運招標公聽會，卻未召開周邊居民說明會，而棒球場重建施工可能造成對里民的影響，市府卻未對居民有所說明，更未有交通疏導計畫。

此外，國民黨團也針對市府多項工程延宕及未發包情況質疑市府團隊對工程的執行處理能力，棒球場流標6次、嚴重延宕只是一個例子，其他像龍山國小群英樓工程、載熙國小圍牆通學步道和關埔國小二期工程、華德福學校等工程，沒有一個工程不延宕，要求市府針對竹市的重要公共工程進行全面檢討。

市府工務處表示，棒球場重建工程已與統包廠商簽約，目前辦理基本設計，11月會動工，預計2021年8月完工。另棒球場已設圍籬開始拆除，為讓住戶了解拆除作法，工務處已啟動逐一家戶拜訪，與鄰近每戶溝通拆除範圍及程度，月底就可拆除。

另關埔國小二期工程、龍山國小群英樓及華德福實驗學校未能順利招標致工程延宕情事，市府教育處表示，新校園運動目標在於提供學校師生兼具品質及美學的校園環境，且是由建築師依學校特色及師生需求規劃設計出跳脫框架且符合需求的建築，因這些原因導致施工難度較高，不易吸引廠商投標。

但為加速招標速度，已重新檢討這些工程預算書圖，在不影響原設計理念下，以調整單價、工期及先行減項納入後續擴充方式辦理，並將透過各種管道積極邀標，期盼加速招標進度。

此外，維護龍山國小全校師生安全，群英樓已封閉不使用，並暫時安置到禮堂辦公，市府會視學校安置情形及需求提供必要協助。

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