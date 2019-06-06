蘇揆：本國銀行對新南向國家授信總額突破1兆元

2019-06-06 11:39

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午表示，金管會與經濟部等部會合作，透過提供企業融資、協助籌資、直接投資及創投等多元方式，支援實體經濟，促進金融發展，不但中小企業放款餘額及占全體企業放款比率逐年攀升，本國銀行對5+2產業的放款去年也較前年再增加2千億元，此外，到今年4月，對新南向國家授信總額也已突破1兆元，成效良好。

金管會今天在行政院院會報告「金融挺產業推動成效」報告，蘇揆在聽取報告後做以上表示。

主持院會的蘇貞昌說，本年度加強辦理中小企業放款方案新增「貸款戶數成長」考核指標及「小型及新創企業融資特別獎」，有效引導金融機構協助更多中小企業及小型、新創企業取得營運資金，請金管會與各部會持續合作，積極推動，也請財政部持續督導公股行庫落實政府重大政策，提供有利產業發展的金融環境與服務，達到金融機構與產業雙贏。

金管會表示，為鼓勵銀行與中小企業建立長期伙伴關係，營造有利中小企業融資環境，金管會持續推行「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」，今年已新增「貸款戶數成長」為考核指標，以協助更多中小企業取得資金，及新增「小型及新創企業融資特別獎」，期使本國銀行加強對小型及新創企業提供融資服務。

同時，持續推動「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」，及「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」，鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對5+2新創產業及新南向相關產業，在融資方面提供必要的營運資金。

另外，金管會也提供外國銀行增加對同一客戶授信額度及新台幣資金來源的機制，以鼓勵外國銀行與本國銀行合作對綠能產業融資。

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