朱立倫：應修憲恢復閣揆同意權 投票年齡降至18歲

2019-06-06 11:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前新北市長朱立倫今日出席「啟動修憲走向內閣制」座談會，他強調，每一位有意參選總統的參選人，都應該承諾當選總統要到立法院做國情報告，他當總統將到國會做國情報告，立法院下會期也應啟動修憲恢復閣揆同意權，讓投票年齡降至18歲。

朱立倫表示，今天主題好像是老生常談，但這是中華民國一定要面對的問題，行政院明明是中華民國最高行政機關，行政院長卻在修憲後變成總統的執行長，成為總統的小媳婦，截至現在已出現過17位行政院長，每一個閣揆差不多做1年多就要打包走人，試問施政要如何延續。

朱立倫認為，這個矛盾狀況一定要解決，我國憲法原本偏向內閣制，在廢除閣揆同意權後，變成總統可隨時任命行政院長，隨時要閣揆走人，恢復閣揆同意權是當務之急。

朱立倫指出，至於立法委員是否要兼任部會首長，這必須要有配套，以現在113席立委人數是不夠的，如果立委兼部會首長還有爭議的話，可以先處理閣揆同意權，另外也要將18歲投票權一併修憲完成，下屆國會會期就應該提出來。

朱強調，總統應該每一會期都到國會做國情報告，他自己主張推動內閣制，應先處理恢復內閣同意權，及投票年齡降至18歲，希望社會凝聚共識，台灣憲政體制才能更健全。

前立委林濁水表示，這幾年支持憲改的民調是6成至8成5，恢復閣揆同意權有7成以上支持，民意也認為總統不能兼任黨主席，反而是總統做得越差的人，越不希望憲改，像前總統馬英九前幾天提出由總統兼行政院長，這一招過去只有希特勒才會用，結果韓國瑜還想跟進。

對於為何用小媳婦形容行政院長，朱立倫受訪進一步解釋，台灣取消閣揆同意權後，整個行政院像是總統下面的執行單位，明明憲法已規定我國最高行政機關是行政院，行政院長為最高行政首長，所以才會主張恢復閣揆同意權。

針對馬建議行政院併入總統府，由總統兼任行政院長，朱立倫表示，馬的講法就是變成總統制了，他自己支持內閣制，總統制成功的國家是美國，台灣較適合內閣制，原本憲法也是內閣制，所以才說要恢復閣揆同意權，然後總統到立法院做國情報告，這兩項有做政治穩定度將提高很多。

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