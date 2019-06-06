民進黨團公布民調：近6成高雄市民反對韓國瑜選總統

2019-06-06 10:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會民進黨團今天召開「韓國瑜帶職參選市民支持度調查大公開！」記者會，公布最新民調，有59.6％、近6成的市民反對韓國瑜選總統，贊成的僅有36.9％；反對韓國瑜帶職參選總統的市民高達58.1％，僅有37.5％贊成，若韓國瑜帶職參選總統，有63.5％的市民支持罷免。

這份民調是委託韓國瑜市府於4月份公布的就職百日民調執行的同家民調公司「山水民調」進行，民調時間是6月2日至6月4日，有效樣本1088人，抽樣誤差在95%的信心水準下，約±2.97個百分點。

根據民調結果，韓國瑜不滿意度超越滿意度，不滿意度達48.9％，滿意度為44.4％。

不滿意的類別方面，市長個人因素高達77.6％、施政方面則為38.9％。不滿意主因為說大話43.4％、不關心市政及跑去選總統皆為26.3％。

這份民調也顯示，有59.6％、近6成的市民反對韓國瑜選總統，贊成的僅有36.9％。此外，反對韓國瑜帶職參選的市民高達58.1％，也將近6成，僅有37.5％贊成。

反對韓帶職參選者，以年輕、高學歷的市民為主，若韓國瑜帶職參選，有63.5％的市民支持罷免，飆破6成。

高雄市議會民進黨團批說，從民調看出，韓國瑜無心市政，心裡只想選總統，多數市民已表達不滿，議員康裕成更說，這好比是政治外遇，外遇就要做個選擇，留下來當市長，或辭市長選總統。

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