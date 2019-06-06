台美國安首長會晤 卜睿哲：反映美台利益一致

2019-06-06 08:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美國安顧問5月會晤，是否代表台海情勢比九六年飛彈危機時更危險？美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲今天對此表示，「情勢的確比較緊張，但不是危險的程度」；他認為會晤提高層級，源自川普政府對中國擴張野心的擔憂，也反映美台利益趨於一致。

國安會秘書長李大維與美國國安顧問波頓（John Bolton）於5月中旬會晤，後由我外交部公開，創下台美1979年斷交後國安首長碰面首例。卜睿哲今天接受POP Radio《POP撞新聞》訪問，解讀台美國安首長會晤意涵。

1996年時，因中共在台海進行導彈演習，當時的國安會秘書長丁懋時曾就與時任美國副國安顧問柏格（Samuel Berger）在紐約會面，商討如何化解台海危機。POP Radio《POP撞新聞》主持人黃清龍今天詢問卜睿哲，這次會晤提高層級，是否代表現在的台海情勢比台海危機更緊張？

卜睿哲回答說，1996年台灣國安會秘書長和美國副國安顧問曾有數次見面，他當時是AIT主席也曾參加過幾次。卜睿哲認為，這次會面層級提高，反映了川普政府對中國在東亞地區擴張的負面態度，特別是對台灣的企圖和野心更加顯著這方面，所以華府會希望和盟友就安全議題保持更密切的聯繫。

卜睿哲表示，「情勢的確比較緊張，但不是危險的程度」。他強調，對北京來講，現在的關鍵變數是台灣明年誰執政，將影響北京的耐心。卜睿哲也補充，他並不認為任何人應該把這個會晤解讀為「挺蔡」，而是反映美台利益一致。

黃清龍也問及，美國對台政策由三公報一法構成的政策主軸是否需要調整？或是美國有無可能與中華民國復交？

卜睿哲回應說，目前美台關係良好是因為兩邊利益趨於一致，而且強化了雙方溝通，但即使如此，他也沒有看到更動或調整三公報一法的必要性，因為貿然動作可能招致麻煩。他也認為恢復邦交不太可能（don't see much possibility），根本原因是美國和中華人民共和國（PRC）關係正常化的承諾之一就是與台灣維繫非官方往來，如果恢復邦交，勢必會更嚴重地衝擊美中關係。

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