關注台灣大選 卜睿哲：外部勢力介入是不能被接受的

2019-06-06 08:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣明年將舉行總統大選，美國有無偏好的參選人？美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲今天受訪時表示，他明白台灣在意「美國因素」，不過美國關注的是維持區域穩定，美國尊重台灣選民意志，沒有干涉選舉的意圖；他同時強調「任何外部勢力（outside power）試圖介入民主選舉都是不能被接受的」。

卜睿哲今天接受POP Radio《POP撞新聞》訪問，主持人黃清龍問及美國對蔡政府外交政策的評價？卜睿哲肯定回應說，蔡努力維繫台美關係與兩岸關係之間的平衡，「坦白說這是很不容易的」，尤其在北京拒絕對話共存的情形之下；他說，蔡總統再三保證現狀，但北京並不理睬，因此華府認為是北京在改變現狀。他認為華府對蔡政府外交政策的評價是正面的，他本人也是如此。

黃清龍也詢問，美國比較希望明年台灣大選是哪個政黨或是誰當選？擔不擔心中國因素對台灣選舉的影響？卜睿哲回應說，他明白台灣選民會在意「美國因素」，但他認為、也了解美國沒有干涉選舉的意圖；美國關注的，正如一再強調的是維持區域和平穩定，美國也尊重台灣選民意志。

卜睿哲接著強調，任何選舉都應該盡可能準確反映對候選人的選擇及支持程度，雖然沒有機制是完美的，多少會有偏離，但很重要的事是「任何外部勢力（outside power）試圖介入民主選舉過程都是不能被接受的」。

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