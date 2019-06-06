郭台銘透早划龍舟 上岸喊要吃空心菜

2019-06-06 08:35

〔記者邱書昱／新北報導〕鴻海集團董事長、國民黨總統擬參選人郭台銘今天一早6點半到新北市新店碧潭划龍舟，他全身藍色系衣著、戴著太陽眼鏡現身，沿路上遇到早起運動的長輩們立刻脫下墨鏡，上前發送香包拜託大家支持。划完龍舟上岸時，隊員們替郭台銘準備早餐，他還詢問內餡有沒有包「空心菜」，並承諾初選過後一定再來。

清早的碧潭河岸聚集許多長輩們前來散步、運動，郭台銘展現親民的一面，逢人便發送自製的香包寒暄幾句，也有不少民眾搶著合影拍照，他也不忘拉票請大家支持。

郭台銘和山川鐵人龍舟隊划龍舟，他說，以前在斯德哥爾摩有划過兩人雙槳，隨即便換上衣服、脫下鞋子，划著槳的郭，動作看起來有些生疏，但在隊伍的支援下順利出航。

上岸後郭台銘他有感而發的說，對於體育的支持，國家就是努力不夠、經費不夠，運動選手為國爭光一定要無後顧之憂，完賽之後也要有更好的就業條件，一旁的景美女中拔河隊教練也說，感謝郭董的基金會贊助中華代表隊出國比賽，郭笑著說：「我都不知道，我前妻做的事情」。

山川鐵人龍舟隊也替郭台銘準備一份早餐，特殊的容器可以一手拿著，邊喝飲料邊吃餐點，他舉起早餐說「一手掌握」；對於黨內初選和總統大選都相當有自信。另外，郭也不時詢問早餐裡面是否有包空心菜，「下次要全部炒空心菜」，初選過後一定再來划龍舟、游泳。

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