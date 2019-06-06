黑郭比卡韓嚴重？ 他爆郭台銘與「陳小姐」的緋聞…

2019-06-06 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴陳揮文在政論節目上公開說，國民黨籍鴻海董事長郭台銘自稱當前的政治局勢是「黑郭比卡韓嚴重」，但郭台銘過去與一名「陳小姐」爆出緋聞，現在都沒有被拿來做文章，陳揮文說：「如果要黑你不是這樣處理的啦。」

陳揮文4日在《中天新聞台》政論節目「新聞龍捲風」內提到，有一名曾經與郭台銘傳緋聞的「陳小姐」，連名嘴謝寒冰都認識，這件事情如果要鉅細靡遺的拿出來說，將過去的起訴書、判決書一起討論進去的話，2個小時的節目時間「拿來講怎麼講得完呢？」

陳揮文提到，這名「陳小姐」對節目在場的名嘴們而言，「我們都知道，都老掉牙了」，甚至1個多月以前，就有網友在陳揮文的網路直播中質問，「你怎麼都不去談她？」陳揮文強調，「我要跟郭董報告說，從你參選以來，韓國瑜跟韓粉是怎麼被修理的？你郭台銘說『我也被黑』」，陳揮文希望郭台銘能用LINE告知自己是在哪天、在哪（電視新聞）台、被誰抹黑。

陳揮文強調，若郭台銘可以清楚提出證據，讓人確認真的是受到誣衊，自己願意替郭台銘站台澄清，但現在就連名嘴要提到郭台銘過去的緋聞，都用「陳小姐」來做為女方的代號，「就表示我們不願意在這上面做文章」，「沒有要黑你（郭台銘）啦，如果要黑你不是這樣處理的啦。」

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