蔡英文參訪Yahoo奇摩辦公室 體驗員工紓壓射飛鏢

2019-06-05 22:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府發言人林鶴明表示，總統相當關心跨國企業在台灣營運情況，因此今日下午偕同經濟部長沈榮津、工業局副局長楊志清前往參訪Yahoo奇摩辦公室，除了關心外資企業於台灣之營運狀況，以及5G、VR、AR等技術發展情形，也親身了解年輕人在跨國企業的工作情形。

在Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮（Rose）及Yahoo奇摩董事總經理王興（Erika）介紹下，蔡總統先參觀了Yahoo TV Studio，了解網路節目製作情形。接著與AR虛擬人物「阿虎」互動，並獲贈Yahoo TV紀念飛行外套一件。

蔡總統也在鄒董事總經理介紹中，看到Yahoo的特色會議空間和員工交誼的咖啡bar，並體驗員工們的紓壓娛樂射飛鏢機。

蔡總統也與Yahoo員工座談，員工們特別提到女力崛起，與職場性別平等的議題，包含不分性別皆享有生育假、補助，也設有集哺乳室。外籍員工也向蔡總統分享在台灣的生活，稱讚台灣的便捷、好客與舒適。

這次參訪，蔡總統還一併參與錄製由藝人郭子乾、F1賽車主播龔懷主主持的「AR實境未來視」節目，透過最新的科技，了解汽車產業的最新發展。蔡總統除了和郭子乾、龔懷主大聊汽車經外，也親自體驗Yahoo奇摩的AR實境擴增技術，用新科技來交換同為愛車人的經驗。

蔡總統在Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮（左）介紹下參觀Yahoo TV Studio，並獲贈Yahoo TV紀念飛行外套一件。（總統府提供）

蔡總統參與錄製由藝人郭子乾（右）、F1賽車主播龔懷主（左）主持的「AR實境未來視」節目。（總統府提供）

蔡總統與Yahoo員工座談，員工們特別提到女力崛起，與職場性別平等的議題，包含不分性別皆享有生育假、補助，也設有集哺乳室。外籍員工也向蔡總統分享在台灣的生活，稱讚台灣的便捷、好客與舒適。（總統府提供）

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