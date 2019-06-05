無懼被告！ 黃光芹激動：有義務揭開韓國瑜真面目！

2019-06-05 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料高雄市長韓國瑜涉「王小姐」事件，被告妨害名譽。資深廣播節目主持人黃光芹後來在政論節目上直言，該些爆料是為了「鬥倒李佳芬」，還稱爆料有關鍵人物裡應外合，「就是韓國瑜的親信黃文財」等言論，讓黃文財揚言提告。對此，黃光芹表示「你來告」！她也激動地說，「我有義務跟必要，揭開他（韓國瑜）的真面目，不行嗎？」！

黃光芹今日在年代政論節目「新聞面對面」中表示，韓國瑜「罵她是狗」，雖然沒有點名，但是描述的人就是她，讓韓粉當天就齊集她臉書罵「You are dog」，讓黃光芹痛斥「你對我們的傷害又是如何呢，你有遏止這些韓粉不要這樣子嗎」？黃光芹表示，甚至有人說攻擊她「生不出孩子是個罪惡」，講到此處，黃光芹情緒激動，一度難以言語，接著才表示「多少人生不出孩子，我做過七次試管，有後遺症，又是個中年婦女」，她痛批，「你們每天這樣傷害人，你（韓國瑜）有動一根眉毛嗎、有動一根寒毛嗎」？

黃光芹接著說，韓國瑜有覺得你們家人格重要，覺得韓冰被威脅重要，「我兒子不重要，你的女兒是寶，我的兒子是草嗎」？對於韓國瑜的親信黃文財揚言要告自己，黃光芹更表示「你來告！」她表示，她有義務更正以前錯誤的認知，針對一個2月就想登頂總統府的人，「我有義務跟必要，揭開他的真面目，不行嗎？」、「我有必要去檢視過去沒有檢視的部分，不行嗎」？

最後，黃光芹也表示，自己有媒體人的信譽，當初廣播音檔播出去的，「你說不會去領表、你說不考慮2020、你說不要對朱立倫這麼沒有信心、你說你上任的第一天，你就在乎做滿任期四年！」黃光芹接著說，韓國瑜最近又在台上說，如果沒辦法讓老百姓安居樂業，有什麼臉去搞政治活動？「我這句話還給你，你沒有辦法實現你的承諾，讓高雄市民安居樂業，你有什麼臉再去搞總統大選的政治活動」！

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