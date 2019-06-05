時力提名拚中壢立委 桃產總顧問林佳瑋：永遠和人民站一起

2019-06-05 16:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今召開記者會宣布提名桃園市產業總工會顧問林佳瑋，代表時代力量參選桃園市第三選區（中壢區）的立委選舉。參與過華航罷工、關廠工人等工運的林佳瑋在記者會上表示，過去10年她都跟全國勞工站在一起，她保證，在政商財團利益與人民之間，「我會永遠跟你們站在一起，因為這是我這輩子到現在一直都在做的事」。

記者會並找來多位工運人士支持，除黨主席邱顯智、時代力量桃園市黨部主委曾威凱外，桃園市空服員職業工會理事蘇盈蓉、中華航空企業工會第三分會常務幹事黃慧甄、與曾參與關廠工人案件的多位律師也到現場支持林佳瑋。

黨主席邱顯智說，台灣勞工困境真實存在，因此時力一直希望能推出代表勞工心聲的候選人，他在林佳瑋還是20幾歲時認識她，發現林佳瑋「非常願意替勞工付出努力」，盼這次提名能讓林佳瑋代表「真正基層的聲音」、為台灣的勞工發聲。

由於桃產總2017年曾爆發性侵醜聞，桃產總秘書姚光祖遭踢爆，長期利用職權性侵女性，桃產總顧問冷尚書則遭質疑對此事默許，引發社會軒然大波。今媒體問及此事，林佳瑋強調，作為參與社運的女性，她比任何人都了解性平的重要性，在事件爆發前，她並未聽聞任何消息，事件爆發後，除全力配合調查外，也積極在桃產總內推動性平工作，包含設置性平委員會，加強組織內的性平教育。

林佳瑋並說，此次參選是她以個人名義與時力合作，並未向工會借助任何資源，未來也會以小額募款的方式處理競選費用。

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