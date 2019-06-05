楊黃美幸辭無任所大使 外交部籲勿以不實言論作為初選手段

2019-06-05 16:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕無任所大使楊黃美幸宣布不續任，並指原因是無顏替蔡政府在國際上辯護民主。外交部今天回應，外交部不會涉入政黨初選競爭，也呼籲各界勿再以不實言論攻擊外交部，作為初選競爭的手段。

楊黃美幸昨天透過透過媒體專訪宣布不續任無任所大使，還說原因是她已無顏替蔡英文政府在國際上為台灣的民主辯護。楊黃美幸今天受訪證實辭任，她說，擔任無任所宗教人權大使是代表台灣在國際上介紹民主，但3年多過去達賴喇嘛、熱比婭和維吾爾大會主席多里坤等人未能來台，讓她很難繼續下去。

楊黃美幸也指出，當年阿扁要連任時，綠營就沒人跳出來競選，但小英執政後，包括阿扁支持者覺得程序正義沒有得到聲張、任用林全等情形，讓綠營不滿，「就是一個價值觀問題」。

外交部今天對楊黃美幸辭任一事僅說，外交部不會涉入政黨初選競爭，也呼籲各界勿再以不實言論攻擊外交部，作為初選競爭的手段。

此外，楊黃美幸昨向媒體說，總統蔡英文害怕得罪馬來西亞當局，前晚取消出席台灣民主基金會的頒獎典禮；民主基金會已澄清說，蔡總統獲邀擔任 2017年亞洲民主人權獎頒獎人，因要務不克出席，也提前向基金會說明，並無楊黃女士所言相關情形，對子虛烏有的指控，基金會表示深切遺憾。

另外，「台灣英文新聞」近來報導，「外交部試圖派員向達賴喇嘛解釋無法入台原因，並遭婉謝」，外交部昨已澄清，「自始即未考量派人或請駐印度代表處人員前往達蘭拉薩的規劃」；同篇報導也指出「熱比婭形容自己欲訪台卻被拒絕」，外交部也說明，熱比婭確實曾赴駐美代表處申請簽證，但因其仍具大陸人士身分，須適用其他規定，非屬外交部職掌，代表處待之以禮，但誣指遭代表處趕出來，是莫須有的指控。

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