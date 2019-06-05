高思博評總統初選賴可能出局 綠營批高為其姊夫選舉

2019-06-05 16:33

〔記者王俊忠／台南報導〕2020總統大選藍、綠陣營初選正緊鑼密鼓展開，藍營情勢混沌，6月1日韓國瑜台北凱道造勢引發各界震撼，國民黨南市前立委高思博籲請執政者謙卑反省人民的心聲，至於綠營總統初選局勢則比藍營明顯，高思博說，地方基層紛紛反映前行政院長賴清德面臨可能出局的命運。

民進黨南市黨部執行長蔡麗青回應，指高思博的發言在在表現他缺乏民主素養，而賴清德的政績獲得市民高度肯定，是五星級市長，只有高思博一個人說不好，很明顯高是為其姊夫朱立倫參加總統初選的立場發言。

對於高思博評估賴清德在綠營初選可能出局的看法，這又引起外界回想高思博10餘年前曾在南市立委選舉拚輸賴清德的恩怨情仇歷史。由於高思博的祖父高錦德（後已過世）續弦妻黃滿收賴清德當義子，衍生2008年台南立委選舉，賴清德與高思博在第2選區對決，出現「假叔拚真孫」的文宣風波。

當年賴清德曾澄清他與高錦德原是醫師、病患關係，高錦德與黃滿主動表明希望收他當義子，他基於不忍高齡長輩長期臥病在床，於是接受高氏夫妻誠懇鼓勵、答應當他們的乾兒子。

對韓國瑜凱道造勢究竟有多少人參加？各界看法不一，高思博認為大家不要糾結在數字多寡而紛擾不休，可以確定的是這場活動人數非常多，宛如大選前之夜場面竟出現在黨內初選期間，這絕對是台灣地方政治上首見，顯示民眾日子過的不好，累積很高的不滿能量，想改變，才從各地冒著大雨和烈日聚集在一起。

對於綠營議論凱道造勢是藍營初選內鬥的產物，高思博表示，如此說法沒有意義，畢竟各參選人都正在努力行銷、爭取認同，不可能單純站出來被貼標籤，籲請執政者應謙卑反省。

高思博說，他感受到民進黨總統初選內鬥近來白熱化，雖蔡、賴陣營對初選方式已達成共識，但地方基層領袖近來紛紛反映賴清德顯然居於下風。

高思博指出，他最近拜訪基層時，常聽到綠營人士對賴的評價不高，例如有市區里長指賴原本是蔡的行政院長，賴卻突然挑戰蔡，就好像里長禮讓社區發展協會理事長的職位，但這位理事長卻藉此挑戰下屆里長，形同背骨、棄信背義，所以基層氣氛對賴很不利。

至於賴清德最自傲的台南市政政績，高思博舉例指治水完全沒有改善，政績普遍受到質疑，從在地民調沒有起色就可以得知，加上賴猛打統獨牌，與蔡的區隔性不大，徒然讓自己的走向更為偏頗，高提醒民眾多收集資訊、多聽政見，即可清楚總統選情變化的脈絡。

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