自我打臉？韓國瑜密會5人小組 他嘆：時間是最殘酷的檢驗

2019-06-05 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨5人小組今日與高雄市長韓國瑜會面，全程保密到家，不通知也不公開。對此，時代力量立委徐永明表示「時間是對政客最殘酷的檢驗」，韓國瑜4月才批評台灣政治權貴熱中密室協商離人民愈來愈遙遠，結果今日自己就與黨中央密室會談。徐永明也批評：「今日韓國瑜否定昨日韓國瑜，失信於民的墮落速度非常人所能比」。

國民黨5人小組今南下與高市長韓國瑜在左營蓮潭會館見面，韓國瑜會後受訪說，5人小組問他的意願，他當場重申「Yes，I do」，同意接受他們的特別辦法。稍早前韓國瑜對與5人小組會面一事保密到家，不通知、不公開，無論媒體如何追問，韓都不肯曝光會面時間、地點，原本預定或是曝光的時間地點也通通捨棄。韓國瑜對此表示，因為5人小組希望和他本人私底下溝通，所以沒有對外公開。

對此，徐永明在臉書PO文表示，「時間是對政客最殘酷的檢驗」，韓國瑜在4月底才重砲批評台灣「政治權貴」熱中密室協商，離人民愈來愈遙遠。今日與黨中央的密室會談，時間地點就一改再改，跑給記者追，好像見不得人似的。徐永明批評，其實不是與黨中央5人小組的密室無法公開，「而是今日韓國瑜否定昨日韓國瑜」，怎樣都無法自圓其說！

此外，除了密室協商難以交代外，韓國瑜在上班日從事總統初選相關活動，再次喊出「Yes，I do」，也違背他日前才標舉的「平日上班、假日選舉」等論調，又一次承諾破滅。

最後，徐永明表示，雖然韓國瑜失信於民的墮落速度非常人所能比，但現階段當務之急，還是希望韓國瑜假如不馬上辭職，能專心於防治高雄登革熱疫情。要當市長就應該坐鎮市府，別整天汲汲營營於總統之位，「難道市民健康比不上總統大位嗎」？

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