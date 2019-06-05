韓造勢對比「紅衫軍」？ 學者分析：兩者「高度」不同

2019-06-05 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜本月1日出席支持者在凱道誓師造勢，也吸引全台各地支持者前來參與。台師大政研所教授范世平表示，韓粉刻意穿紅衣營造傳承2006年9月9日的「紅衫軍反扁大遊行」氛圍，但兩次活動性質一為「私利」、一為「公利」。范世平認為，凱道造勢活動缺乏道德高度，同時也讓韓國瑜無心市政，「難怪他前天在議會發飆了」。

范世平今日在臉書PO文分析，「紅衫軍」是反陳水扁，這次「韓粉」是反蔡英文，兩次活動的執政黨都是民進黨，所以有雷同之處，但也有許多不同之處；「紅衫軍」的主要領導者並非國民黨，總指揮施明德甚至是前民進黨主席，而領導層也非國民黨，甚至是藝文界人士，所以是跨黨派，因此能吸引不藍不綠的中間選民與中產階級。但這次「韓粉」造勢都是國民黨人士主導，參加的團體也是親藍的，如退休軍公教、反同婚團體等。

范世平表示，「紅衫軍」是反對陳水扁的貪腐，吸引了許多理想性高的年輕族群與學生參與。但這次「韓粉」的年齡偏高，看不到年輕族群與學生；事實上從「韓粉」演唱「中華民國頌」，就可看出以外省族群與來自眷村者居多。

此外，「紅衫軍」的主要訴求是反對陳水扁的貪贓枉法，基本上是站在公共利益與正義法治的立場，有較高的道德性與價值存在；但是這次「韓粉」造勢，主要是希望韓國瑜能在國民黨的總統初選中戰勝郭台銘，所以是基於個人的政治利益，而參與此遊行的退休軍公教團體，則是希望韓國瑜當選總統後能廢除蔡英文的「年金改革」，減少自身退休金的損失，所以也是為了私利。「難怪口號除了「韓國瑜凍蒜」，乏善可陳」。

最後，范世平也質疑，當韓國瑜看到這麼多人在台北挺他，當選總統的可能性大增，「他還有心於高雄市政嗎？如果他在台北獲得溫暖，還願意接受市議員嚴厲的質詢嗎？難怪他前天在議會發飆了」。

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