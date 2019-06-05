民調前獨派對蔡逼宮 卓榮泰：不要干擾民主機制運作

2019-06-05 15:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對總統府資政辜寬敏今表示，總統蔡英文已經盡力，請蔡總統休息，讓行政院前院長賴清德承擔，蔡總統變成「台灣國母」。民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪說，個人有表達自己意願的自由，但他站在中央黨部立場，希望大家給民進黨最大空間，努力把民主機制做好，大家共同支持黨的提名人，完成民主機制後的人選，絕對是民進黨最強的人選。

對於獨派在民調前夕動作頻頻，甚至連署要總統蔡英文「知所進退」，卓榮泰也說，拜託國人同胞能對民主機制有基本信心，在往後這麼多天，就不要有這種干擾民主機制運作的方式。

民進黨總統初選8日進行電視政見會，10日至14日執行民調作業。

卓榮泰說，黨中央及民調中心都做了非常嚴謹的準備工作，明天下午會抽取母體，進入接受外界更進一步檢驗整個民調公正性的階段，他跟黨秘書長羅文嘉都會親自在現場，跟所有民調委員、雙方派出的民調專家一起監測、觀察整個抽樣過程。

卓榮泰說，中執會通過的民調執行時間是10日至14日，有5天時間，如果作業時間精簡、順利，應該3天左右就能完成這個工作，但提名人的正式公告是6月19日中執會。

對於獨派動作頻頻，初選前夕還連署要求蔡英文總統「知所進退」，卓榮泰說，他特別要拜託全體國人同胞，大家非常關注民進黨總統初選，民進黨也經過很久努力，要進入最後電視政見會跟民調階段，這就是民主機制，拜託國人同胞能對民主機制有基本信心，在往後這麼多天，就不要有這種干擾民主機制運作的方式。

卓榮泰說，大家可以注意6月8日下午2位參選人如何擘劃國家未來，若有幸接到電話，就做出最正確的表示，對民主機制有信心的人，誠懇希望不要有言語上的互相刺激與傷害，讓民主程序作業能成為未來典範。

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