國民黨立委批拜廟兼拜票 蔡英文駁：別排斥與民互動的機會

2019-06-05 14:58

〔記者陳昱勳／台北報導〕總統蔡英文今日出席中華文化總會第七屆會員大會，近日國民黨立委質疑總統跑行程是「拜廟兼拜票」，蔡英文表示，拜票行程一向是公開的，主要是和民眾溝通，其實不是只有拜廟，也有跟聚集在廟口的民眾講解施政理念。

蔡英文強調，總統本來就要和基層互動，如果不做會被說不接地氣，接地氣了又被批評，「真的不要排斥與民眾互動的機會」。

此外，民眾近日對高雄市長韓國瑜施政不是很滿意，蔡英文表示昨日一整天都在高雄，感覺高雄市民對韓市長有期待上的落差，對陳菊市長在施政上有很多懷念。

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