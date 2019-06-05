韓粉週六湧花蓮 在地人憂市區恐成一級戰區

2019-06-05 14:43

［記者王峻祺／花蓮報導］端午連假花蓮遊客眾多，加上高雄市長韓國瑜8日將到花蓮造勢，還會預計帶來50攤「國瑜夜市」，暫定設在中山、重慶路，主辦單位號稱當日約有5萬韓粉湧入，讓鐵公路聯運、旅宿業提前備戰，警方也準備擴大交管，但在地人憂心市區恐成一級戰區，就怕進不去也出不來。

花蓮市民李先生說，連假花蓮總是塞滿觀光客，當地人為避免塞進無辜車陣及人潮，市區金三角路段早是迴避路段，如今韓流席捲花蓮，又傳大批粉絲將至，實在擔心花蓮端午連假交通會打結，已提前叮囑親友走外圍，沒事別往市區跑，避開六期重劃區。

花蓮目前有多家旅館、民宿業者，響應韓粉熱潮，推出只要喊出「跟著禿子逛花蓮」、「我是韓粉，我愛花蓮」等口號，就能享有網路定價85折、9折優惠。遭停權的國民黨縣黨部主委鄒永宏，還大方釋出家族經營的宏卿山莊休閒度假中心，免費提供500床位供韓粉入住。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，共有超過40家民宿參與活動，讓原本只有5、6成訂房率提升到8成；花蓮旅館商業同業公會理事長陳義豐也說，旅館業者則有10家響應韓粉熱潮，目前仍有約2成空房可訂，目標是房間全數清空。

國瑜夜市8日將進駐花蓮場造勢活動，除有原本的「東大門夜市」攤商，主辦攤位現場另闢場地，提供50攤位免費讓民眾申請，外界雖一度質疑國瑜夜市恐會搶走在地夜市生意，但東大門自強夜市代理主委張巨文認為，韓流人潮多，單以東大門現況難以消化負荷，若有其他攤位加入，也能分擔消費人潮。

「免驚！用真功夫吸引客人上門。」第一家烤肉、東大門國際觀光發展協會理事長陳賜郎說，東大門攤位各具特色也早有口碑，對消費者具一定吸引力，相信國瑜夜市不會影響本地攤位，遊客同樣會力挺，品嘗東大門美食及體驗趣味攤商。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法