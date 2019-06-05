拜訪立院！中國海外民運人士陳破空表態「我比較支持蔡英文」

2019-06-05 14:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院長蘇嘉全今天接見「台灣民主人權參訪團」，中國民運人士陳破空今天會後受訪表示，在世界各國，中國因素都是很重大選舉考量，國際潮流上許多反共抗中的政黨都獲勝，希望台灣政黨能有一致立場。這半年多來，蔡英文在反擊中國，作出比較強勢姿態，內政上也有起色，「在這基礎上，我比較表達對民進黨和蔡英文政府的支持。」

陳破空是旅美中國時評家，被問到這次對台灣選舉的觀察，陳破空直言，「中國因素很大！」這些年在很多國家，中國因素都是很重大選舉考量，根據他觀察，這些年大多數反共抗中國家的政黨大多數會獲勝，也有少數例外，像是柬埔寨和印尼，印尼雖然是現任比較親中的佐科威（Joko Widodo）留任，但是選舉中印尼有大規模反中遊行；至於澳洲、馬爾地夫、印度、薩爾瓦多、巴拿馬、巴基斯坦主要聲音都對中國、一帶一路、中國共產黨、中共霸凌行為說不。

陳破空表示，對台灣來說，明年大選，中國是重要因素，希望台灣2300萬人可以體認這點，台灣朝野政黨可以能夠知道整個世界局勢。美國首度定調六四鎮壓為大屠殺，也第一次把新疆再教育營定調為集中營。

陳破空認為，這兩個定調，讓美中全面對抗，有可能一戰二戰冷戰後，新一波全面對抗。不管叫做新冷戰或貿易戰或網路大戰，都可能導致整個世界分野。台灣作為國際社會重要一員，作為民主政體，至關重要，不管內部有什麼爭議，在守護台灣民主方面，希望台灣政黨能有一致立場，要知道美國總統川普政府、習近平政府，希望台灣出現怎樣的政治局面。

陳破空指出，目前為止，他聽到捍衛台灣主權，民主的聲音，反共聲音比較強的還是民進黨陣營，「我不是想到台灣選邊站，我是旁觀者，我是中國民主運動的推動者，在美國我做很多政治評論，我看到台灣政治後，有些憂心的地方，有信心的地方。」

陳破空進一步解釋，他憂心的地方是，中國對台灣滲透迫在眉睫，不要說台灣，連美國、日本都被中國大規模滲透，不能掉以輕心。這半年多來，蔡英文在反擊中國作出比較強勢姿態，反擊中國，這是可圈可點的，內政上用蘇貞昌內閣也有起色。在這基礎上，他比較表達對民進黨和蔡英文政府的支持。

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