接見前駐日美軍司令 蔡英文：台灣會為印太和平盡國際任務

2019-06-05 14:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見美國前空軍教育暨訓練司令部司令萊斯（Edward A. Rice）退役上將時表示，和平所仰賴的，就是要有堅實的國防，國防自主是我們不變的決心。台灣會為印太地區和平擔負應盡的國際任務，繼續貢獻心力，並與美國等理念相近國家持續推動合作關係。

總統是在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明陪同下接見，總統致詞時，首先歡迎萊斯上將來訪，她很高興能夠和老朋友見面。總統提到，萊斯上將經驗豐富，擔任過駐日美軍司令、空軍教育暨訓練司令部司令等職務，不僅對國家奉獻良多，更對整體印太地區戰略非常熟悉。

針對萊斯上將自2016年開始連續3年擔任「漢光電腦輔助指揮所」的資深觀察員，總統特別表達感謝之意。她說，萊斯上將每年都給予我們許多寶貴建議，啟發了我們的戰略思考，也讓兩國間的交流更加緊密。

總統說，她還記得第一次見到萊斯將軍是在民進黨中央黨部，當時她尚未就任總統，該次會面讓她感到非常感謝、也印象深刻。

總統重申，和平所仰賴的，就是要有堅實的國防，國防自主是我們不變的決心。如果我們沒有能力遏止脅迫和侵略，就沒有和平。台灣會為印太地區和平，擔負應盡的國際責任，繼續貢獻心力，更會跟美國等理念相近國家持續推動合作關係。

最後，總統說，萊斯上將這幾天有參訪一些文化行程，但是台灣有很多值得一來再來的地方，還有許多美麗的風景跟美食，希望下次有機會，萊斯上將能夠來一次深度的旅遊，體驗台灣之美。

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