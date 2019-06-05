美中貿易戰「友軍之火」波及 卜睿哲：台商須選邊站

2019-06-05 13:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）今天表示，美中貿易衝突波及和雙方都關係密切的台商，使台商被迫選邊站、成為無辜犧牲者，就像是「21世紀版本的友軍之火」。卜睿哲也支持美台深化經貿談判，因為若以戰略價值為前提，「與台灣的經濟談判卡關是沒有道理的」。

卜睿哲今天應台北論壇邀請，以「川普政府對台政策面面觀」為題發表專題演講，也接受觀眾提問。卜睿哲分析指出，川普總統上台後美台安全與外交合作升級，但同樣的趨勢卻沒有反映在經濟合作上，「對台政策精神分裂」。

卜睿哲說，出現這種政策分裂的部分原因是貿易機構與外交安全機構之間的官僚鬥爭，雖這對美國政府不是新聞，但川普政府的分歧更加嚴重，甚至可說常規的、依賴專業的政策決策政策過程已經破裂，使得美國對台的安全與貿易政策中間缺乏有效的調和過程。

卜睿哲舉例，例如五角大廈相信「台灣是戰略資產」，從這點來看，「與台灣的經濟談判卡關是沒有道理的（it makes no sense to hold Taiwan back economically）」；他認為，美台應該努力協商，使雙方經貿關係更深化、廣化發展，不論是從大的包裹談判、或是從小項目談起，形式與主軸由雙邊政府決定，這也符合美台利益。即便美國貿易代表署認為台灣未兌現牛肉和豬肉的承諾，但若以戰略價值為前提，「這些問題都能在談判中協商解決」。

對於美中貿易戰越演越烈，卜睿哲也擔憂地說，許多台灣廠商在研發、產製或供貨面同時和美國與中國公司關係密切，未來台企若申請將美國相關技術應用到中國生產鏈中，「可以假定任何申請都將被駁回」。

卜睿哲強調，自己在貿易這塊是門外漢，也很希望他的擔憂是多餘的，但他認為在美國台灣公司「也許真的需要選邊站了」，而且已經有些美商開始努力與中國脫鉤，也會迫使台灣公司作出抉擇、成為無辜犧牲者，「是21世紀版本的友軍之火」。

此外，卜睿哲也提及另一個對台灣的負面影響，在於川普總統本人以一種獨特而搖擺不定的方式（unique and vacillating）影響對台政策，例如2016年川普當選後的「川蔡通話」，使美台關係似乎正向發展，但僅僅九天之後，他就透露出「只想將台灣當成貿易和朝鮮問題上對中談判籌碼」的意向，「我想他這樣說一定沒有取得蔡總統的同意」。

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