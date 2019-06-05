比丘尼重獲碧雲禪寺激動哽咽！魏明仁妻：以後算總帳

2019-06-05 13:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化二水佛教古刹「碧雲禪寺」10年前被建商魏明仁取得產權後變成「五星共產寺」，去年遭判定違建強制拆除，產權又歸回比丘尼，行政執行署彰化分署今日進行產權點交，前彰化縣長魏明谷到場，直播點交過程，重開佛門那剎，比丘尼激動哽咽，直呼心中大時終於放下。魏明仁太太以產權移交代理人出面，她表示，政府違法拆除，以後都會算總帳。

碧雲禪寺新建大樓後產權爭議不斷，由魏明仁法拍取得，後經認定違建，去年9月由時任縣長魏明谷祭出鐵腕拆除，產權所有人魏素丹（魏明仁姊）期限內未繳拆除費490萬，產權今年4月再遭法拍，由原碧雲禪寺住持釋懷宗以俗名陳富美重新標回產權。

行政執行署彰化分署今日10點半前往點交，縣議員許書維、縣府文化局等人陪同，前縣長魏明谷也開起直播，跟全民一起「監交」，不過碧雲禪寺因近10年未開門，鎖頭老舊，鎖將費了一番功夫才開啟，睽違10年，碧雲禪寺正式歸回原持有人手中。

「心中大石終於放下！」釋懷宗表示，20歲在碧雲禪寺出家至今80歲，一甲子人生歲月在此，當初碧雲禪寺增建時，只想蓋二層樓素雅佛堂，結果蓋成3層大樓，產權還被建商騙走，經過10多年訴訟與許多菩薩貴人相助，今天終於又取回碧雲禪寺產權，將擇日將主祀的觀世音菩薩、地藏王菩薩移入古刹，未來重建還有漫長的路要走。

魏明仁太太今日也帶了2位友人到場簽名點交，她們不斷高喊政府違法，氣氛緊張，幸好彰化警方也出動近30名警力到場維持秩序，未發生衝突。魏明仁太太說，合法取得卻是違法拆除，全台灣省違章建築都是政治手段，媒體問：魏明仁最近如何？會想討公道回來嗎？她表示，先生最近心情很好，一切都在規劃中，以後算總帳！

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