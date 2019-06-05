推動內閣制 朱立倫：先從閣揆國會同意權著手

2019-06-05 13:02

〔記者林良昇／台北報導〕前行政院長賴清德拋出若當選總統，將推動偏內閣制的雙首長制等憲改議題，曾表態支持內閣制的前新北市長朱立倫今拋解方，強調應先朝恢復國會對閣揆的同意權著手，讓行政院長有責有權，才會務實看問題，不再是總統的「執行秘書」。

朱立倫今上午接受廣播節目專訪，對於美中貿易戰進展，朱立倫表示，背後真正原因是美國擔心長期以來掌控著的世界最好的通訊技術恐遭超越，由於中國大陸政府力量在背後強迫技術移轉，從美方角度看，很多都是是偷美國的，就演變成科技霸權的爭霸戰。

朱立倫指出，美中貿易戰台灣處於尷尬角色，台商很難倖免，當然是危機，也可能是轉機；過去20年，台商走出去了，現在很多台商想要回家，政府應準備好讓台商回來，做未來10年總戰略思考。

對於年輕人的未來，朱立倫感嘆，他們這一代必須感謝上一代，讓他們這一代充滿機會和希望，但他要很慚愧地說，他們這一代讓台灣在國際競爭力上走入停滯期，很多年輕人不知道10年後的希望在哪？

朱立倫指出，薪資成長率低迷，一定透過稅制等方式強迫加薪，產業也要快速轉型，不能只重視高科技產業，要從食衣住行育樂全面帶動，並參考韓國、新加坡的做法，只有拋棄意識形態，用理性的態度，讓全民都能夠賺錢。

在因應少子化的策略上，朱立倫坦言，「我們這一代對不起下一代」，年輕人不敢生的原因，第一個是生不起，第二個是養不起，怎麼創造穩定的工作、經濟、環境至關重要，要從社會住宅著手，並多蓋運動中心、公園、托幼托老中心，也讓大家願意住在附近。

朱立倫也指出，政府應該保障年輕人的基本生活需求，在稅制上設計「負所得稅」，會比給中低收入補貼好很多，只要努力工作，就能滿足是基本生活需求。

對於政治制度改革，朱立倫指出，我國本來的憲法精神也是偏向內閣制，是後來前總統李登輝時代廢掉閣揆同意權才變成現狀，短期應先從恢復國會對閣揆的同意權著手，閣揆就會有責有權，就會務實看問題，不再是總統的「執行秘書」。

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