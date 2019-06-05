聯準會降息美股大漲 郭台銘：反觀台灣政府無作為

2019-06-05 12:17

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾4日暗示，在必要時採取降息措施，昨夜美股大漲500點，郭台銘今（5）日表示，這反觀台灣政府毫無作為。

郭台銘說，美國聯準會原本想升息，但看到經濟情況，馬上臨時改變要降息，讓股票大漲，反觀我們政府沒做為，而這個沒作為，裡面隱藏更深的意義。

郭台銘說：「我這兩天都在跟美國通電話，瞭解所有市場、客戶，對下半年經濟預測是好還壞，人家政府這麼快，我們毫無作為，我要推動很多經濟建議，先提給政府，若政府還是毫無作為，大家再忍耐幾個月。」

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