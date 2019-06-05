選學生會長「黑歷史」流出 高嘉瑜嬌喊：那年代流行啊！

2019-06-05 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍台北市議員、「港湖女神」高嘉瑜昨在臉書貼照發文，表示網路上有人在傳她2001年選學生會會長時拍的照片，她直呼那年代「就是流行離子燙啊」，並幫標記重點「我大學還不會化妝」！

高嘉瑜在文中提到，那個年代（2001年）、距今18年前，「就是流行離子燙」；而且很重要還強調三次「我大學還不會化妝」，並指「那個年代的女孩都燙過」、「真的超級不自然」、「黑歷史」，另在後兩句各別附上哈哈大笑到眼角掉淚，以及哭哭淚水流滿地的表情圖案。

多張照片中可見，當年就讀法律系三年級的高嘉瑜，一頭長直髮、瀏海用髮夾往左夾起，一臉清湯掛麵模樣清純；或是髮尾染成亞麻色、淡淡地微笑、眼神空靈地望向前方、裝出驚恐的俏皮表情、側臉燦笑示人、雙手插在上衣口袋，身後還有兩名「保鑣」護衛，底下網友忍不住大讚「當年長得還是蠻水靈的」。

留言串也有不少鄉民驚呼，「看起來腿好長」、「酷酷的」、「這好像是當時樂團出片的宣傳照喔」、「有女鬼的感覺」、「同學～為何你相紙的色澤那麼復古～我們明明同屆」、「你要不要當年的選舉公報？」另有人針對其中一張照片調侃「這哪一招XDD」，高回覆「那時候就知道嚇到吃手手了」。

立委蔡易餘也在底下寫道，「當年學姐跑來長興街校區拜票真的太邪惡了！」高嘉瑜反問「有遇到你嗎」，蔡見狀回「有啊，男一舍！！我有幫妳拉票，連我四票都你的」，獲得高「不愧我挺你」答覆後，蔡又稱「我可是看著妳坎坷的從政之路長大的」。

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