韓國瑜急澄清沒主張恢復18％ 她研判「有這樣算過」

2019-06-05 08:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨透過聲明加親自說明，全力澄清從未主張恢復18％！引發各界關注；被高市觀光局長潘恒旭點名為靠北三人組之一、前高市行政暨國際處長陳瓊華研判，這次應該有提早算過選票市場並發現「袂和」（不划算）？才提早跳出來打自己巴掌，高雄人很習慣了。

陳瓊華透露，昨天才跟朋友說，就算「發財」選上總統也不會恢復18％，他說要挖石油、蓋摩天輪、賽馬⋯全部都沒兌現，恢復18％若跳票、真的只是小事，才說完不久，就看到發財自己接下去演了。

陳瓊華研判，應該這次有提早算過選票市場，發財發現「袂和（不划算）」？才提早跳出來打自己巴掌，高雄人很習慣了，大家不用太驚訝，以後若有這種總統，全台灣也是2天1小轉彎、3天1大跳票，整個台灣回到中國國民黨古典教化人心口號「處變不驚」。

陳瓊華說，何況以後歷任總統對小英最說出不口的感謝就是⋯取消18%、處理了同婚，蔡小英幫以後所有的台灣總統揹起黑鍋、然後她變最黑，這才是台灣最讓人傷心的地方。

靠北三人組來源是日前潘恒旭被媒體追問「打韓小組」成員時？他指出不確定有無打韓小組，但有所謂「靠北三人組」，並點名前高市行政暨國際處長陳瓊華、前文化局長尹立、前觀光局長曾姿雯，指他們很愛發臉書唱衰批評，甚至猛酸曾姿雯寫的都是廢文，沒人關注臉書，拜託大家多多關注，事後曾遭曾姿雯回嗆「我開心發廢文，關你屁事？」，並建議潘恒旭還是專心在工作上，讓高雄發大財吧！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法