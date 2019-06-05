美艦穿越台海讓中國抓狂！傳2招擬將台海「內海化」

2019-06-05 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕美艦今年五度穿越台海，如今傳出，北京無法忍受，企圖破解美艦穿台海常態化，已研擬從法律面著手，目標是讓台灣海峽「內海化」。對此網友紛紛不以為然，譏諷「你封鎖台灣海峽，人家不會封鎖宮古海峽？」「太平洋要不要考慮納入強國管轄...」。

美國海軍普瑞布爾號（Preble）伯克級神盾驅逐艦、迪爾號（Walter S. Diehl）補給艦上月行經台灣海峽，美國海軍當時強調，「艦隻穿越台灣海峽，展示美國對維護自由、開放之印度太平洋的承諾。美國海軍將持續在國際法允許的任何地方飛行、航行與運作。」對此中國外交部嗆聲，與美方「嚴正交涉」，且要求美國勿有任何危害台海局勢或雙邊關係的舉措。

《中時電子報》報導，有中國知情人士說，美艦、法艦接連穿越台海，台海法律地位問題，成為中國新一波對台政策重點，近日涉台學界還開研討會討論。

該人士稱，中國內部研擬兩層面做法，對內方面，先單獨立法，制定國內法規範台海通行權用，這中國完全可以自己操控；待國內立法完成，再推動新一套國際法規讓中國成為台海擁有者，可對台海通行權提出有利中國的要求，且約束力高於現行公約，但台海目前確為國際水道，因此恐有難度，非兩、三年可解決。

對此網友紛紛回應，「美、日等其他航海強國不可能輕易答應」、「有本事順便把太平洋內海化，看老美屌不屌你老共？」「你封鎖台灣海峽，人家不會封鎖宮古海峽...宮古海峽封鎖了，老共海軍就成了池塘水師，笨蛋 !」

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