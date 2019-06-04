桃市議員提夾娃娃機自治條例 創全國首例

2019-06-04 23:20

［記者謝武雄／桃園報導］鑑於校園周邊夾娃娃機店擺放成人情趣用品氾濫，市議員舒翠玲提出「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」，明訂店家必須距離幼兒園、國小、國中、高中等學校100公尺，目前桃市登記的938家夾娃娃機店共有195家在學校100公尺內，若該自治條例通過後，明訂業者必須在半年內搬家，否則將面臨最高10萬元罰款。

經濟發展局長郭裕信表示，坊間夾娃娃機店陳列的「自助選物販賣機」由於都有設定保證取物金，以避免射倖性（賭博），經濟部評鑑為「非屬電子遊戲機」，可於一般行業場所擺設，故針對坊間的「夾娃娃店」只能就夾取物品進行管理，如有違法或相關規定，則移由主管機關處理。

郭裕信說，目前夾娃娃機店營業登記，只針對夾取物品進行規範，營業登記屬於「一般文教類」，目前全國各縣市都沒有針對夾娃娃機訂定自治條例，舒翠玲所提的條例是參考新北市條例，但該條例在議會審查時並未通過，由於事涉罰則，未來即使議會三讀通過，還是要送經濟部備查，若自治條例公布實施，其中第10條規定，本自治條例自公布日後6個月實施，屆時距離學校100公尺以內的夾娃娃店必須撤離，否則會面臨罰款問題。

至於夾娃娃機擺放物品五花八門，可能涉及法令包含，兒童及少年福利與權益保障法（兒權法）、菸害防制法、刑法、社會秩序維護法、動物保護法、商品檢驗法等，如果擺設猥褻品或情趣用品，得依刑法、社會秩序維護法或兒權法等相關規定辦理，以往也有在夾娃娃機擺設龍蝦、大螃蟹則是以動保法送辦。

舒翠玲表示，很多家長反映，學校周邊的夾娃娃機店太多，很多販賣成人情趣物品，連大人都看得臉紅心跳，才會發起議員連署，共有三黨團17位議員響應；議會議事組主任卓達銘表示，只要有1/5議員連署即可提出議員版本自治條例。

該自治條例除要求距離學校100公尺以上，違反者可處3到10萬元不等罰款，另營業場所不符合都市計畫相關法規、陳列商品不符規定，可處6千元到3萬元不等罰款，違反上述兩項規定得限期改善，屆期仍未改善得按次處罰。

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