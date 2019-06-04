承認台灣獨立？ 不爽台灣批六四 國台辦怒：中國人才能談

2019-06-04 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕今（4日）為中國「六四天安門事件」30週年，即便世界各國製作專題大肆報導，也撻伐中共暴行，但中共仍全面封鎖網路言論，目的是試圖「消除」這段歷史。對此，傳國台辦怒批，「中國人民才能對六四發言，台灣無資格發言」，這席話也讓台灣網友笑翻，「承認台灣獨立了」！？但據瞭解，國台辦發言人馬曉光這席話疑似不是今天講的。

1989年爆發的六四天安門事件，中國對內堅決封鎖消息、控制言論，即便30年過去了，仍有許多中國人根本不知道這件事，英國廣播公司《BBC》駐北京記者在六四30週年前夕，走上北京街頭訪問中國路人，詢問他們是否能認出舉世聞名的坦克人（Tank Man），但多數人根本毫無所悉。

蔡總統今也在臉書表示，今年是「六四」30週年，全世界的焦點，都在關注當年天安門前，上千名青年喪失寶貴生命的真相，以及現在中國對香港自由的侵蝕。她也強調，「台灣絕對會守住民主、守住自由，無論威脅、滲透，只要她當一天總統，台灣絕對不會在壓力下屈服」。

對此，傳出國台辦發言人馬曉光氣噗噗地說「中國人才能對六四發言」，怒批「台灣無資格發言！」許多網友見狀嗨爆，留言笑說「抓到了！國台辦支持台獨」、「國台辦承認台灣獨立了！？」、「台灣中國一邊一國」、「讚哦 台灣是獨立國家 不是中國人」、「感謝承認台灣是他國 那我們只好閉嘴了」、「台獨份子！準備去勞改吧XD」。

但據瞭解，國台辦發言人馬曉光這席話疑似是在去年以及前年批評台灣對六四事件的評論，由於國台辦每年對六四事件的回應大都老調重彈，因此可能有人引用錯誤。

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