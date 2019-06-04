鳳山會基層 蔡英文：高雄的事早就是總統的事

2019-06-04 23:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕總統蔡英文今南下高雄與基層座談，她酸高雄市長韓國瑜當選總統要把總統府放在高雄，她輕拍陳菊及陳其邁肩膀，說她每天都跟高雄在一起，「高雄的事情就是總統的事情」，在場民眾報以熱烈掌聲。她也強調，會以百萬大軍消滅假訊息，不讓假訊息摧毀台灣的民主。

總統蔡英文今南下高雄鳳山農會，在總統府秘書長陳菊及行政院副院長陳其邁陪同下，與地方里長及農會幹部座談，現場湧進1000多人，大家高喊「挺小英顧台灣」，現場開放5人提問，場面熱鬧滾滾。

蔡英文表示，民進黨去年高雄市長選舉未能成功，但她作為總統、執政者，從來未忘記高雄，接著還酸市長韓國瑜聲稱若當選總統要把總統府放在高雄，她強調「她是現在的總統」，還輕拍陳菊及陳其邁的肩膀說，她「每天都跟高雄在一起」，高雄的事情、建設就是總統的事情，在場民眾報以熱烈掌聲。

民眾提出假新聞及假消息充斥，重創民進黨去年底選舉，請蔡英文想辦法；蔡英文指出，上次選完，中央總動員，總共將修23條法律，且將加重處罰，也要求警政署及國安單位全面動起來，搜尋假新聞來源。

蔡英文表示，很多假新聞帳號在國外，不是在台灣，且分布世界各地，但要查有困難，因帳號在國外，無法管到國外去，假新聞各國都有，每個執政者都很頭痛，國安單位目前與國外政府合作，未來有假消息會一起合作調查。

蔡英文說，目前也與社群網站平台如臉書溝通，若有假訊息會要求它馬上查，馬上標示清楚有爭議，民眾就不會被假訊息誤導，最重要是行政機關要第一時間澄清，由部會首長開直播澄清，還有她的臉書與LINE會公布。

蔡英文指出，大家一起轉貼分享正確訊息，用百萬大軍消滅假訊息，不能讓謠言及假訊息來破壞台灣的民主，更避免台灣的民主被摧毀，這才是最重要的事情。

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