當一個韓粉小孩的無奈 爸問：台灣為什麼不能賣？

2019-06-04 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「只是堵藍」今天（4日）張貼網友投稿，表示自己的爸爸是高雄市長韓國瑜的粉絲，然而這一點讓她很無奈，「為了2020年的總統大選，我感覺家裡也分裂了。」

投稿者表示，家中電視一天到晚播中天，看到韓國瑜的造勢活動包車北上，喜滋滋地說去台北玩只要800塊，包吃包玩，雖然媽媽有勸說可以看看其他新聞媒體的說法，爸爸卻斥「不要網上四處亂看被誤導」。另外，有次去完中國，爸爸還大讚中國超進步，高樓大廈、磁浮列車，付錢都用手機刷，「言下之意台灣差得遠去了。」

她提到，爸爸不是軍公教，沒領18％，看到總統蔡英文出現在電視上就罵髒話，看到韓國瑜就眉開眼笑，說韓很辛苦，「我說我不懂那些吃台灣米喝台灣水長大的人為什麼要賣台，他問我台灣為什麼不能賣？我問他就算台灣能賣，賣台的錢能進你口袋嗎？他無言以對，摔了椅子。」

她說，雖然自己沒辦法原諒這段話，但最後還是主動先釋出善意道歉，不料爸爸竟回：「妳是民進黨的，民進黨都不要來我家。」她表示，自己在乎的只有台灣，還有那些為了台灣在努力的人，「台灣養我育我，她就是我的母親，我以我的母親為榮，你會賣掉你的母親嗎？你會嗎？」

此文一出，引發網友熱烈討論，表示「妳不孤單」、「賣起來賣起來，就是要賣台」、「該是大義滅親的時候了」、「沒人能動搖我2020要選誰，即使是家人也一樣」、「這樣就更應該要投爆，讓妳爸的春秋大夢破碎」。

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