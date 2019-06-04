批中共滅絕人性 民運人士：請投給對中共說NO的政黨

2019-06-04 20:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕今是六四天安門事件發生30週年，民進黨秘書長羅文嘉特別與海外民運人士代表齊家貞等人共同召開「守護民主，勿忘六四」記者會。齊家貞在會中強調，六四是共產黨滅絕人性本質的充分展現，希望台灣人看清楚共產黨的本質，並且在選舉時投票給「敢於對中共說NO」的政黨。

出生於中國重慶的齊家貞，曾與父親一起被中共政府依反革命罪逮捕入獄，事後她定居澳洲，將自己的故事寫成「自由神的眼淚」一書，並長期為中國民主化之路發聲。

齊家貞指出，六四是共產黨滅絕人性本質的充分表現，根據美國的統計，當時至少有1萬多人死亡、1千多人被秋後算帳，而這個獨裁政府現在還坐在高位上欺負台灣，台灣做為中國人的燈塔與世界的楷模，一定要守住民主制度，

齊家貞提到，台灣正面臨中共的滲透，而且「被滲透得很厲害」，希望台灣人民看清楚共產黨的本質，不要因為一點點經濟上的好處就忘記中共的狼子野心，因為這些好處背後都隱藏著一個政治目的，就是想把台灣吞掉、把台灣變成中共的後花園，她衷心希望台灣人在選舉的時候，一定要投票給敢於對中共說NO的政黨。

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