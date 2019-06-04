悼六四30週年 德駐台代表與「坦克人」合影

2019-06-04 19:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕今逢六四天安門事件30週年，德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）今天參觀「六四30週年特展」，並與自由廣場上的「坦克人」裝置藝術合影；德國在台協會也轉發德國政府聲明，呼籲中國釋放因爭取人權被捕的人們。

1989年6月4日，中共軍隊在中共指揮下，把坦克開上北京街頭、把機關槍對準人民，血腥屠殺了呼求改革、熱愛自由和平的抗議學生、工人與無辜市民。

德國聯邦政府人權政策和人道主義援助專員貝貝爾‧科夫勒（Baerbel Kofler）6月3日發表聲明表達德國政府立場；德國在台協會今天轉發此聲明，並附上德國駐台代表王子陶今天參觀「六四30週年特展」，並與自由廣場上的「坦克人」大型裝置藝術合影的照片。

聲明指出在1989年北京天安門廣場民主運動被暴力鎮壓30週年之際，我們不應也不會忘記當時在北京發生的一切。

聲明表示，聯邦政府紀念所有30年前在天安門廣場因鐵腕行動而遇難的人們。同時，科夫勒呼籲中國領導人釋放那些受六四事件牽連而仍被關押的公民，例如受害者的家屬和想緬懷死者、討論事情經過的其他人，「應該允許他們這麼做」。

聲明強調，保護人權是聯合國所有成員國的基本義務。因此，在這個值得紀念的日子，科夫勒急切呼籲中國政府尊重所有公民的普遍人權和基本自由，「所有懷着八九精神今天仍在中國和平爭取人權和民主並因此被捕的人必須得到釋放」。

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