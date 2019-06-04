重申初選沒作弊疑慮 羅文嘉：6日邀雙方檢視抽樣程式

2019-06-04 20:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨祕書長羅文嘉今在中正紀念堂自由廣場上召開「守護民主，勿忘六四」記者會，會後他受訪表示，民進黨將在6月8號下午進行唯一一場的總統初選辯論，並由自由時報總編鄒景雯、今周刊社長梁永煌等3人擔任提問人，6日也會邀請雙方代表共同檢視初選抽樣程式並全程錄影，確保不會有作弊問題發生。

羅文嘉指出，8日下午的辯論會，將邀請自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強及今周刊社長梁永煌，分別就其專業及關心的領域提問，當天雙方會各有10分鐘申論時間，提問人的提問時間為2分鐘，接著雙方會有4分鐘時間回答，最後會有8分鐘結論，目前雙方已經決定好順序，進行上都沒有問題。

至於外界關心的民調問題，羅文嘉表示，他可以很負責地告訴大家，就目前掌握到的部分，都沒有這樣的事情發生，民進黨內也有盡可能地去思考有沒有沒想到的部分，至少到目前為止，一切都還在掌握之內，而本週四、6月6日也會邀請雙方代表與民調、程式專家等，一起來檢視初選抽樣程式，確定不會有作弊情形發生，希望雙方支持者可以對初選有信心。

羅文嘉說，民進黨中央黨部從今年3月開始，歷經3個月時間，好不容易可以讓初選到達最後一段路，在最後的政見發表會結束後，預計會用6月10號、11號、12號共3個工作天完成民調，如果3天做不完就會用到第4天，也就是說，最快13號中午、最晚14號中午，民調結果就會揭曉。

羅文嘉也重申，本次初選有一些禁止事項，例如不能教導支持者在回答時支持非本黨的候選人，也不能要支持者謊報年齡、戶籍地，因為這些作為都會影響民調公平性，站在總統初選的高度上並不足取，昨天黨中央也有特別再提醒雙方陣營。

羅文嘉最後也再次提醒，雙方應遵守遊戲規則，包括政見發表會上不要使用道具或手板、不要動員支持者到現場等，而且雙方所有宣傳、專訪都在7號0時截止，過後就不能再做任何廣告。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法