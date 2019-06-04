大學生嘆「亡國感」 陳建仁：沒人能使台灣亡國除非......

2019-06-04 18:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕副總統陳建仁應中正大學公共事務研習社與學生會學生權益部邀請演講，有學生提問，指明年總統大選，檯面上部分候選人較為親中，支持者聲勢浩大，支持總統蔡英文的學生焦慮，甚至有「亡國感」？陳建仁表示「沒有人能夠使台灣亡國，除非台灣人民要讓它亡」。

陳建仁3日以「聖墓騎士之眼：我看尤達大師這三年」為題演講，與學生談論近身觀察蔡英文的感想；他認為台灣堅守普世價值，是保障自由、平等、博愛、民主、法治、人權的燈塔，蔡英文則是自由民主與國家主權的捍衛者，對岸需正視中華民國台灣存在的事實，尊重2300萬人民對自由民主的堅持，以和平對等的方式處理兩岸之間的歧異，並在政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

陳建仁說，台灣的全球自由度排名得分為93分，在亞洲僅次於日本的96分，而中國僅拿下11分，列為「不自由」國家；新聞自由度台灣排名全球第42名，亞洲第2；在瑞士「世界經濟論壇」（WEF）「2018全球競爭力報告」中，台灣在140國中排名第13，在亞太地區次於新加坡、日本、香港。

有學生問陳建仁，會有人叫他「ㄟ！建仁嗎」？陳建仁笑說，「從小到大我最擔心朋友叫我的名字」，並說明取名是從台語、日語發想，源自日本京都建仁寺。

有學生對於明年總統大選感到憂心，更有「亡國感」，陳建仁認為「沒有人能夠使台灣亡國，除非台灣人民要讓它亡」，並暗批去年地方選舉時，有些候選人沒有對地方城市的發展未來提出任何願景，「我比較擔心我們堅持的民主政治品質會不會因此下降」。

有學生問：「許多長輩看的是特定電視台，看不到政府所做的努力與改變，要在哪裡找到資訊可以告訴他們？因為我們可能是長輩唯一的渠道。」陳建仁認為，有足夠的資訊時是沒辦法推翻的，請學生先同理親朋好友，「站在他的立場去想，了解誤解的原因」。

他並鼓勵年輕人勇於表達意見，大聲說出「你要什麼樣的國家？你要自由、民主、法治人權、社會安全、經濟發展的國家」，自己的未來掌握在自己手中，國家存亡只有兩千三百萬台灣人民能決定。

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