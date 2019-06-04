選舉現怪招 交棒「另一半」7月拚補選

2019-06-04 20:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東地檢署去年底對屏縣30名當選人提當選無效之訴，其中4名村長、2名鄉代及1名鄉長等7人一審宣判當選無效，其餘雖仍在審理中，但有當事人早在宣判前主動請辭，並找來「另一半」登記補選，企圖延續政治生命，讓選舉怪招再現。

今年2月起陸續有新埤鄉代第1選區謝麗珠及陳春鳳、第4選區潘榮宗，高樹鄉代第4選區許壽全、滿州鄉鄉代第2選區洪勝榮等人陸續辭去鄉代。

率先舉辦補選作業的高樹鄉第4選區鄉代，僅有1人登記，登記者就是許壽全的妻子許鄭舜遊，6月1日辦理補選投票後，許鄭舜遊順利達到當選門檻，「無縫接軌」成為新任鄉代；屏東縣選委會預計7月13日再辦理新埤鄉鄉代、滿州鄉鄉代及長治鄉長興村長補選作業，各補選都有「配偶」參選。

縣選委會指出，新埤鄉第1選區有4席鄉代，謝麗珠、陳春鳳2人請辭後辦理補選，將選出2席鄉代，其中1席為婦女保障名額，共吸引4男3女登記參選；登記參選的7人當中，謝麗珠、陳春鳳分別找來「另一半」李良田、賴定鈞出征，另外還有劉秀專、張承芳、謝東輝、林梅詩、曾展詒等人登記競爭。

滿州鄉一審被宣判當選無效的鄉代洪勝榮，在宣判前也主動請辭，並派出妻子潘鳳滿參加補選作業，這次補選共有2人登記，除了潘鳳滿，還有原本有機會以遞補上任的莊期文，也投入補選。

而日前一審宣判當選無效的長治鄉長興村長邱武康，由妻子梁榮梯代夫出征，將與徐龍生爭取村長寶座。

政壇人士分析，涉當選無效之訴後找配偶或親信參加補選，是地方選舉常見的怪招，除了能避免不同派系的競爭對手遞補上任，還能延續自己的政治影響力，補選經費更是全民買單，中選會也拿這種「漏洞」沒轍，只能靠選民智慧判斷。

屏縣選委會表示，目前選罷法僅規定就職後辭職者不得登記為該次公職補選候選人，對辭職者的家屬、親信，基於個人參政自由，是可合法投入補選作業的；雖然補選費用和社會成本由全民買單，但選舉行賄、當納選無效等審判定讞後，將追回補貼金額，遏止賄選歪風。

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