李遠哲喊話小英知所進退 柯文哲：慶幸我不是民進黨的

2019-06-04 17:55

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨總統初選總統蔡英文和賴清德對決最後倒數，中研院前院長李遠哲呼籲蔡英文「放棄一已之私，知所進退」。台北市議員汪志冰今在台北市議會市政總質詢時，詢問柯文哲個人看法，沒想到柯回「我慶幸我不是民進黨的」。

汪志冰認為，柯文哲應該也很慶幸民進黨這樣搞，因可得到更多綠營的票，坐收漁翁之利。柯文哲直呼，「很亂啦」！汪志冰指出，民進黨現在這樣，最大受益者是柯文哲，但柯文哲說：「不見得，等他們打完就會打我啦。」

過程中柯文哲一度因沒有接近麥克風，汪志冰抱怨聽不到柯文哲說的話，哀嚎：「市長～我可不可以拜託你，你回答時，可不可以對著麥克風，因為你常自言自語，我聽不到。」現場笑聲連連，柯文哲也笑說，自己講話常讓人聽不清楚。

汪志冰表示，四年前柯文哲在議場內常「動來動去」，這幾天高雄市議會和韓國瑜火爆互嗆，對這件事有什麼看法，對韓國瑜票會增加嗎？柯文哲說，這代表他有進步，也覺得台北市議會越來越理性，大家討論的題目比較針對市政，有時候也卻時打到市府，覺得這樣蠻好的，議員講的都有回去思考、討論。

汪志冰問：「包括簡舒培議員的質詢？」柯文哲回：「但總有一兩個意外。」汪志冰表示，議員在市政議題質詢目的是讓台北市更好，「你誠心這樣認為嗎」？柯文哲強調，議員說的都有很認真的思考和檢討，也一個一個在改進。

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