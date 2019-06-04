網問幹嘛了解六四？ 作家顏擇雅長篇分析：台灣人不該冷漠

2019-06-04 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國六四天安門事件今滿30週年，國內外媒體從數天前就開始回顧這段悲慘歷史，或許有些網友認為相關新聞篇幅多到讓人看了「想吐」，心想怎麼又是六四，甚至反問六四與台灣的關聯是什麼，為何台灣人要關心六四等，作家顏擇雅稍早也在臉書予以分析。

顏擇雅在文中表示，「光知道這是一年365天最讓中共恐懼的日期，無限多可能中最讓中共恐懼的數字組合，就值得我再為六四發一篇」，並稱此篇她想說的是「台港兩地年輕世代如今對六四的冷漠」。

顏擇雅在文中指出，30年前兩地都對六四充滿激情，「只是原因不一樣」。她解釋，「香港當年激情，是因為九七大限在即。天安門抗爭給了香港人一線希望：也許，他們將來回歸的祖國是有可能民主，政治開放的。台灣當年激情，是以為三民主義統一中國的日子近了」。

顏擇雅在文中提到，「鎮壓後，年底就柏林圍牆倒塌，再來蘇東共產政權接連垮台」，並稱有兩三年，台港仍以為中共政權快垮、六四就要平反，「差不多94，95，兩地民眾就知期待已經落空」，不過台灣人有了屬於自己的激情，「96台灣總統直選，台海飛彈試射，本土化一上路就不可能回頭，紀念六四活動冷卻下來」。

顏擇雅在文中提及，「香港的六四活動冷卻則比台灣晚十幾年，因為香港的本土化思潮是2008、2009濫觴」，並指所謂本土化，即爭自由、爭民主應立足本土，「不去指望中國」。她接著反問「六四與台灣香港真沒連結嗎？」且自答「我認為是有的，只是方式正好相反」。

針對香港部分，顏擇雅在文中認為，「六四民主夢碎，跟如今香港的產業空洞化是有因果關係」，並指香港曾是製造業重鎮、半導體研發中心，「但六四後，香港人心更加惶惶，對前途更加悲觀，大大打擊投資意願」，加上內地資金大舉湧入，撐起股、房市與金融業，但無助產業升級；並反問「香港政府當年有想辦法去留住北遷的產業嗎？」

至於台灣，顏擇雅在文中說，「六四帶動的柏林圍牆倒塌、蘇聯東歐革命浪潮，在台灣啟發了野百合抗爭，國會全面改選，終於總統直選」；對於很多台灣人以為民主化不利拚經濟，她的看法並非如此，「沒民主怎會有全民健保、怎可能週休二日、政府怎會努力想辦法要產業根留台灣？沒健保怎可能有小確幸？」

顏擇雅在文末感嘆「香港年輕人對六四冷漠是有道理的。台灣人則不應該」，即便知道「30年前濫情是國民黨洗腦教育的結果，光回顧這30年台灣民主化本土化過程，也應對六四心存感念」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法