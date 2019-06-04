中市放生保育自治條例實施7年 開罰案件掛蛋

2019-06-04 14:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大坑山區日前出現眼鏡蛇，加上夏季來臨，蛇類出沒增加，引起山友恐慌。過去曾傳出有人在大坑放生蛇，台中市政府農業局今日表示，根據「台中市放生保育自治條例」，民眾若要放生動物，必須先申請，否則將開罰，而該自治條例在2012年10月上路迄今，尚無開罰案件。

台中市長盧秀燕今日在市政會議表示，台中市今年至5月底為止，捕蜂捉蛇的通報案件約1305件，數量之多造成民眾安全疑慮，若是人為刻意放生，市府將依法開罰，並呼籲民眾積極舉報，小心防範。

盧秀燕進一步提醒，民眾若要放生，需向農業局申請，並符合「台中市放生保育自治條例」規定，才准予放生；她並指示農業局要求委外單位重點巡視大坑，避免環境破壞。

民政局長吳世瑋也表示，過去曾有里長反映，有人帶著一袋一袋的蛇到大坑放生，有些蛇不是原生種，會破壞生態，民政局將要求區公所加強巡查。

農業局長蔡精強指出，｢台中市放生保育自治條例｣在2012年10月22日公布施行，未經申請許可的放生行為，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰，因無人檢舉，查證困難，目前尚無開罰案件；另外，今年放生申請案件目前為6件。

蔡精強也說，農業局自今年3月起委託廠商捕蛇，截至4月底，總計捕捉數量約559條，包括臭青公、眼鏡蛇及黑眉錦蛇。另去年同期消防局蛇類案件通報量，3月份205件、4月份668件。

他也提醒民眾，6月已進入蛇類活動高峰期，大坑蛇出沒應為夏季正常野生動物自然行為，民眾若看到蛇類務必快速離開，不要干擾蛇，蛇就不會主動攻擊。

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