鄭聚然再嗆「多讀書」 館長這樣回酸…

2019-06-04 14:22

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然與網紅「館長」陳之漢隔空對嗆未了，鄭聚然今天受訪再度表示，館長已是有名望的人，應要謙虛、多讀書，且已經這麼壯了，不要再吃生長激素了，不然「整身肉但沒有頭腦，怎麼用？」對此，館長今也在臉書引用苗栗縣議員曾玟學貼文表示，「恭喜苗栗人有這樣水準的議員，如再多幾個賣國的依然破產。」

苗栗縣立南庄國中接受中國酒商捐助營養午餐60萬元費用，但因捐贈儀式上應對方要求而遮蔽布條上的「中華民國」字樣，引發爭議，沒想到隨後鄭聚然在議會更公開表示，「不管什麼統戰，只要誰給我錢就是爸媽！」引發與館長的「叫爸」風波。

鄭聚然先前表示「只要館長用自己的錢捐60萬給南庄國中，就代表性叫他一聲爸。」而館長隨後也PO出捐款證明，要鄭自稱賣國賊。沒想到鄭昨天便發聲明，痛批館長無知又沒文化，捐錢只為炒作自己網紅事業賺「髒錢」。

館長隨後也在臉書回應，「一個領台灣人稅金的議員，說台灣人的錢是臭錢，中國的錢才香！」鄭今天受訪又表示，館長已是有名望的人，應多謙虛，且身材已經這麼結實了，不要再吃激素，不然「整身肉但沒有頭腦，怎麼用？」並強調，自己並非要出鋒頭，從台北到苗栗30年，「苗栗讓我5子登科」，所以理當回饋，他於家扶、華山、幼安等社福機構，多有捐款，大家可以去查，籲館長「多做好事；少講是非。」

對此，館長今則在臉書引用曾玟學貼文表示，「恭喜苗栗人有這樣水準的議員，如再多幾個苗栗未來有望，如再多幾個賣國的依然破產。」

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