外交部與民團攜手新南向 萬名中越兒童享受圖書閱覽室

2019-06-04 12:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府提倡新南向，社會福利的新南向也可讓台灣被看見！至善社會福利基金會獲外交部補助160萬，將於越南中部偏遠地區12所小學興建圖書閱覽室，估計會有超過萬名兒童受惠，至善並將採購具有台灣元素的幾米繪本越文版，促進台灣文化海外扎根。

至善表示，根據2013年越南旅遊體育文化部統計，平均每一位越南人年閱讀書本僅0.8本，但對農村的孩子來說，家裡窮到不可能買書，他們的課外閱讀量近乎「0」。因此自2008年起開始推動閱讀計畫，這是該計畫自2017年來，第二次獲得外交部的補助。

至善說，外交部補助的160萬元，將用於協助越南中部廣平省與河靜省共12所小學各設立一間閱覽室，且每一間閱覽室都會採購具有台灣元素的幾米繪本越文版，促進台灣文化海外扎根。而連同這一次補助，外交部在2020年底，將總計協助中越24所小學，共有1萬5000名孩童因此有閱覽室可用，有童書、繪本可讀，還有機會參加說故事等推廣閱讀的活動。

至善並說，另還有「緬甸社區幼兒照顧計畫」，提供撣邦北部3至5歲孩童幼兒照顧與發展服務，此也獲得外交部贊助50萬元。不過，儘管有外交的經費補助，但上述兩項計畫經費，仍有部分待基金會自籌，也期盼社會大眾愛心響應，愛心捐款專線02-2388-9118。

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