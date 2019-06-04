六四30周年》民團向聯合國喊話：要求中國釋放李明哲

2019-06-04 12:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕今天是中國六四天安門事件30周年，台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等多個人權團體，特地選在六四事件前夕於聯合國日內瓦附近舉辦關於李明哲與中國人權的論壇，李明哲妻子李凈瑜也到場與會。會中民團向聯合國人權理事會呼籲，應透過國際力量要求中國政府停止人權惡行，立即釋放李明哲。

這場論壇除台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟外，台灣民主基金會與國際人權聯盟等關注中國人權發展的組織也派員出席。

台灣人權促進會發布的新聞稿指出，李凈瑜在會中詳述五月底赴赤山監獄探監的情況，除原本被凍結的現金已經可以動支之外，其他包括對外通訊權利、收信收書的權利、超時工作、飲食情況皆未有改善。李凈瑜強調，這是中國監獄普遍惡劣的人權現狀，呼籲中國政府應儘速改善。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎則說，中國的人權狀況在六四30年後只有越來越糟，連香港都淪陷，香港近來「逃犯條例」的修法，更讓所有入境香港或在香港轉機的旅客，都面臨有可能被引渡至中國受審的危險處境。邱伊翎表示，中國政府對於言論自由及人權捍衛者的打壓情況，應該要在即將開始的「人權理事會」上被重視，並要求中國政府改善。

會中人權團體向聯合國人權理事會呼籲，6月24日人權理事會即將舉行會議，各國應採取行動，包含允許人權高級專員和相關的聯合國特別程序，不受約束和獨立地進入中國所有地區進行調查，以及立即釋放台灣的李明哲、中國的王全璋律師、西藏的札西文色、新疆的伊力哈姆等人。

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