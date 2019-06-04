「叫爸」之爭！鄭聚然再槓館長：多讀書、不要再吃生長激素了

2019-06-04 12:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然與網紅「館長」陳之漢的「叫爸」之爭持續延燒。鄭聚然昨（3）日發表聲明，嗆館長「把『臭錢』收回去」，還下戰帖「只要館長敢約，我願意上他直播踢館」；館長對此砲轟：「你甚麼咖？」鄭今受訪表示，他是想讓大家了解苗栗縣現今狀況，並提醒館長已是有名望的人，應要謙虛、多讀書，且已經這麼壯了，不要再吃生長激素了，不然「整身肉但沒有頭腦，怎麼用？」

苗栗縣立南庄國中接受中國酒商捐助營養午餐60萬元費用，但因捐贈儀式上應對方要求而遮蔽布條上的「中華民國」字樣，引發外界質疑遭受統戰；鄭聚然於議會公開表示，「不管什麼統戰，只要誰給我錢就是爸媽！」言論激起軒然大波，連蔡英文總統也表示無法認同。

鄭聚然近期連日與館長隔空嗆聲，館長承諾捐款南庄國中60萬元，但要求鄭自稱賣國賊；鄭昨發聲明再槓館長，痛批他無知又沒文化，捐錢只為炒作自己網紅事業賺「髒錢」，而此事牽涉兩岸及苗栗財政問題，遠超過館長的智商及理解能力，嗆聲只要館長敢約，「我願意上他直播踢館，給他好好上一堂『如何認識苗栗課』。」

館長得知後，昨立馬在臉書回鄭：「不知恥近乎神勇？現在又嗆我我是臭錢？天啊！國民黨沒有下限？還要上直播？你甚麼咖？」他認為，「一個領台灣人稅金的議員，說台灣人的錢是臭錢，中國的錢才香！」

鄭表示，既然館長對苗栗有那麼多建議，我想應該與他好好談談營養午餐的問題，我是個小小議員，為選區南庄國中發聲，結果鬧成全國議題。目前苗栗縣財政由中央控管，且因統籌分配款不均，所以縣府無法全面辦理學童營養午餐，但對弱勢學童仍有補助。

鄭並說，館長已是有名望的人，應多謙虛，且身材已經這麼結實了，不要再吃激素，不然「整身肉但沒有頭腦，怎麼用？」他也強調並非要出鋒頭，他已60歲出頭了。他從台北到苗栗30年，「苗栗讓我5子登科」，所以理當回饋，他於家扶、華山、幼安等社福機構，多有捐款，大家可以去查，籲館長「多做好事；少講是非。」

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