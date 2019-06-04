美捍衛我主權與防衛 國防部：兩國交流會更深化

2019-06-04 11:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美、中防長日前就台灣議題隔空交火，中國國防部長魏鳳和日前在「香格里拉對話」時，嗆如欲將台灣分裂出去，中國軍隊將不惜一戰，但美國國防部代理部長夏納翰也警告中國勿威脅鄰國主權、威嚇方式解決台海爭端，並提供台灣自我防衛武器。對此，國防部發言人陳中吉表示，我國和美國是堅定盟友，未來兩國後續交流會更深化，藉此提升國軍戰力。

陳中吉今日上午在國防部記者會中，被問及魏鳳和與夏納翰的談話，他表示，長期以來，中華民國和美國是堅定盟友，感謝美國基於「台灣關係法」和「對台六項保證」，通過對我國較友好法案，這包含軍事交流、採購足以防衛國家武器、戰力相關交流合作等，都在密切進行。

陳中吉表示，我國和美國都是堅定盟友，核心價值為自由、民主、人權，兩國共同友好、努力下，對區域穩定有所助益，不管後續交流、互動都會更深化，盼藉此方式提升國軍戰力。

對於魏鳳和談話，陳中吉也嚴正表示，中華民國是主權獨立國家，眾所周知，魏所言對區域和平、穩定造成衝擊。中華民國一直以來，都是和平維護締造者，絕非區域麻煩製造者。國軍持續戮力進行戰訓本務，包括漢光演習等各項戰備訓練，在在顯示國軍捍衛國家安全，維護區域和平穩定的決心絕對不變。這些努力，就是為確保中華民國生存發展，台澎金馬2300萬名同胞安全福祉，不讓敵人越雷池一步。

陳中吉表示，「文攻武嚇」是中共慣用伎倆，包括軍事演習，以及軍機、船艦遠海長航，或者透過假訊息、假新聞欲擾亂我國軍心士氣，分化我國團結等。而我國數十年來走過風雨，倚靠的就是團結一致。

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